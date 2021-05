Rudern : Zeidler gewinnt Weltcup in Zagreb - Drei deutsche Siege

Zweiter Wettkampf, zweiter Sieg - Oliver Zeidler ist erfolgreich in die Olympia-Saison gestartet.

Jarun See Zagreb | Wie schon bei seinem EM-Triumph vor drei Wochen in Italien gab der 24 Jahre alte Ruderer aus Ingolstadt der Einer-Konkurrenz auch beim Weltcup-Auftakt in Zagreb das Nachsehen. Im Finale der Regatta auf dem Jarun See verwies die deutsche Medaillenhoffnung für Tokio den ehemaligen Weltmeister Kjetil Borch (Norwegen) mit viereinhalb Sekunden Vorsprung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.