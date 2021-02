Grand-Slam-Turniere : Zuletzt vor fast elf Jahren: Düstere deutsche Damen-Bilanz

Als letzte deutsche Tennisspielerin scheitert Mona Barthel bei den Australian Open. Zum ersten Mal seit den French Open 2010 steht keine deutsche Dame bei einem der vier wichtigsten Turniere in Runde drei. Und der Blick in die (nähere) Zukunft ist wenig verheißungsvoll.

Melbourne | Barbara Rittner fehlt wegen der Corona-Krise in diesem Jahr bei den Australian Open. Eigentlich gehört die Chefin des deutschen Damen-Tennis bei den vier Grand-Slam-Turnieren zu den Stammgästen, was sich auch in Zukunft nach Corona nicht ändern wird. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.