Radsport : Zum ersten Mal Fieber: Greipel dämpft Erwartungen

Rund drei Wochen vor dem Start der Tour de France hat der deutsche Radsport-Meister André Greipel die Erwartungen gedämpft. Ein grippaler Infekt hatte den 34-Jährigen zuletzt zurückgeworfen. „Die letzten drei Wochen vor der Tour sind die wichtigsten, um seine Grenzen noch nach oben zu verschieben“, sagte Greipel gestern in Köln.

„Bei mir geht es gerade in die andere Richtung. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Fieber gehabt“, sagte der in Rostock geborene Weltklasse-Sprinter, der am Sonntag trotz allem beim traditionsreichen Eintagesrennen „Rund um Köln“ an den Start geht.

Für die „Große Schleife“, die am 1. Juli in Düsseldorf nur rund 45 Kilometer von Greipels Wohnort Hürth beginnt, sei ein Tagessieg immer noch das Ziel: „Dafür hat man ja 21 Etappen Zeit.“

Das Grüne Trikot für den besten Sprinter steht für den Fahrer des Teams Lotto Soudal bei der wichtigsten Rundfahrt des Jahres allerdings nicht im Fokus: „Ich werde nicht bremsen und auf Punktejagd gehen. Aber solange Peter Sagan fährt, ist das ziemlich unrealistisch.“ Der zweimalige slowakische Weltmeister, der seit dieser Saison für das deutsche Bora-Hansgrohe-Team fährt, hatte in den vergangenen fünf Jahren die Sprintwertung für sich entschieden.

Greipel gewann in seiner Karriere bereits elf Etappen der Tour, sieben bei der Italien- und vier bei der Spanien-Rundfahrt.