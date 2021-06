Verpasstes Paris-Finale : Zverev: Halbfinal-Aus bei French Open „Teil meines Weges“

Zwei Tage nach seinem Ausscheiden im Halbfinale bei den French Open hat sich Tennisprofi Alexander Zverev erneut selbstkritisch über seine Leistung geäußert.

Halle/Westfalen | Die deutsche Nummer eins hatte in fünf Sätzen in Paris gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas verloren und dabei in den ersten beiden Durchgängen nicht an seine zuvor starken Leistungen anknüpfen können. „Am Ende des Tages kann ich die ersten beiden Sätze nicht so spielen gegen einen Top-Ten-Spieler“, sagte der 24-jährige Hamburger vor dem Start des...

