Davis Cup : Zverev siegt, Struff patzt: Deutschland nur 1:1 in Brasilien

Das hatten sich die deutschen Tennis-Herren anders vorgestellt. In Brasilien steht es nach dem ersten Tag nur 1:1. Nachdem Zverev klar gewann, patzte Struff. Nun kommt viel auf das Doppel Krawietz/Pütz an.

Das deutsche Davis-Cup-Team muss um den Einzug in die Gruppenphase bangen. Im Erstrunden-Duell in Brasilien steht es nach dem ersten Tag lediglich 1:1. Zwar wurde Olympiasieger Alexander Zverev am Freitag seiner Favoritenrolle gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild beim klaren 6:4, 6:2 im Auftakteinzel gerecht. Danach patzte Jan-Lennard Struff aber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.