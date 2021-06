French Open : Zverev will in Runde drei - Zweiter Williams-Auftritt

In Paris ist dieses Mal nur ein Deutscher im Einsatz. Alexander Zverev will bei den French Open in die nächste Runde. Die deutsche Nummer eins weiß, dass die Aussichten in diesem Jahr besonders günstig sind.

Paris | Bei den French Open richten sich die Blicke der deutschen Tennis-Fans am Mittwoch auf Alexander Zverev. Gespannt sein darf man auch auf den zweiten Auftritt von Serena Williams, die in Paris ihren 24. Grand-Slam-Titel anstrebt. ALEXANDER ZVEREV: Die deutsche Nummer eins spielt um 11.00 Uhr (Eurosport) gegen den russischen Qualifikanten Roman Safiul...

