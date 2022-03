Davis Cup : Zverev will Sieg für Deutschland und fürs Image

Alexander Zverev ist im Davis Cup in Brasilien gleich zum Auftakt gefordert. Dabei steht für den Olympiasieger mehr auf dem Spiel als nur die Führung für Deutschland.

Für Alexander Zverev steht beim Davis Cup in Brasilien mehr auf dem Spiel als nur ein Sieg mit dem deutschen Team. Der Olympiasieger will mit der kurzfristigen Zusage für die Partie heute und morgen auch sein seit der Disqualifikation beim ATP-Turnier in Acapulco ramponiertes Image wieder aufbessern. Dazu hat der 24-Jährige im Erstrundenspiel in Rio d...

