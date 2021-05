104. Italien-Rundfahrt : Zweimaliger Etappensieger Ewan gibt beim Giro auf

Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Der zweimalige Etappensieger Caleb Ewan ist beim 104.

Guardia Sanframondi | Giro d'Italia vorzeitig ausgestiegen. Der Rennveranstalter meldete am Samstag gut 130 Kilometer vor dem Ziel der 170 Kilometer langen achten Etappe, dass der australische Top-Sprinter das Rennen aufgegeben habe. Als Grund nannte sein Rennstall Lotto-Soudal via Twitter Schmerzen im Knie. Der 26-jährige Ewan hatte erst am Freitag die siebte Etappe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.