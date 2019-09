EM-Qualifikation : Werner ersetzt Sané in der gegen die Niederlande

Mit Timo Werner in der Startelf tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Hamburg in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande an. Der Leipziger ersetzt am Abend im ausverkauften Volksparkstadion den verletzten Flügelstürmer Leroy Sané.

von dpa

06. September 2019, 19:55 Uhr

Die Angriffsreihe komplettieren Marco Reus und Serge Gnabry. In der Abwehr bietet Bundestrainer Joachim Löw wie beim 3:2 im Hinspiel in Amsterdam eine Dreierkette auf. Angeführt wird die deutsche Elf von Kapitän Manuel Neuer.

DIE DEUTSCHE STARTELF:

Neuer - Ginter, Süle, Tah - Klostermann, Kimmich, Kroos, Schulz - Gnabry, Reus, Werner