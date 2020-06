Bericht «Bild» : Werner-Transfer zu Chelsea offenbar perfekt

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig zum FC Chelsea ist offenbar perfekt.

von dpa

18. Juni 2020, 10:53 Uhr

Nach einem Bericht der «Bild» hat der 24-Jährige beim Club aus der englischen Premier League einen Vertrag bis 2025 unterschrieben und soll über 10 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Durch die Ausstiegsklausel in Werners eigentlich bis 2023 laufendem Vertrag erhält Leipzig eine Ablöse von 53 Millionen Euro.

Der Stürmer war 2016 für 14 Millionen Euro von Stuttgart zu RB gewechselt. Für Leipzig wird Werner noch zweimal in der Bundesliga auflaufen. Ob der Angreifer im August für das Viertelfinale der Champions League zur Verfügung steht, ist noch offen. Zuletzt wurde kolportiert, dass Werner auf das vom 12. August an ausgetragene Blitzturnier in Lissabon verzichten wolle.