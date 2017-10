Steuerrückzahlung : WM-Affäre: DFB muss 19,2 Millionen Euro Steuern nachzahlen

Der Deutsche Fußball-Bund muss in der WM-Affäre Steuern in Höhe von 19,2 Millionen Euro nachzahlen. Der Verband gab bekannt, vom Finanzamt Frankfurt am Main einen geänderten Steuerbescheid für das WM-Jahr 2006 erhalten zu haben.