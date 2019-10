Golf-Superstar : Woods vor historischem Sieg: 82. PGA-Titel zum Greifen nah

Tiger Woods ist auf bestem Wege, erneut Golf-Geschichte zu schreiben. Der 43 Jahre alte Superstar aus den USA steht bei der ZOZO Championship im japanischen Chiba kurz vor seinem 82. Turniersieg auf der PGA-Tour.

von dpa

27. Oktober 2019, 09:20 Uhr

Mit diesem Erfolg würde der Kalifornier den 54 Jahre alten Rekord von US-Legende Sam Snead einzustellen.

Beim Premieren-Turnier der PGA-Tour in Japan hat Woods sieben Löcher vor Schluss drei Schläge Vorsprung auf den zweitplatzierten Hideki Matsuyama aus Japan. Der Südkoreaner Sungjae Im und Gary Woodland aus den USA liegen bereits sechs Schläge zurück. «Kein Zweifel, ich werde versuchen, das Turnier zu gewinnen», sagte Woods.

Die Finalrunde im Accordia Golf Narashino Country Club musste am Sonntag wegen Dunkelheit abgebrochen werden und wird nun am Montag beendet. Starke Regenfälle hatten den Par-70-Kurs rund 50 Kilometer nordöstlich der japanischen Hauptstadt Tokio am Freitag unter Wasser gesetzt und den Zeitplan des Turniers kräftig durcheinandergebracht.

Woods dominierte die mit 9,75 Millionen Dollar dotierte Veranstaltung von Beginn an und verblüffte die Konkurrenz mit seinem starken Spiel. Erst Ende August war der 15-malige Major-Sieger zum fünften Mal am linken Knie operiert worden. Im April hatte er beim legendären Masters in Augusta seinen 81. Titel auf der US-Tour gewonnen und damit sein Comeback nach langwierigen Verletzungen und privaten Problemen gekrönt.