Nächster Gegner Shapovalov : Zverev erreicht beim Turnier in Montreal das Halbfinale

In der nächsten Runde trifft der 20-Jährige auf den Kanadier Denis Shapovalov, der im Achtelfinale Rafael Nadal aus dem Turnier geworfen hatte. Im Viertelfinale besiegte der 18-Jährige den Franzosen Adrian Mannarino mit 2:6, 6:3, 6:4. Das Turnier in Kanada ist mit rund 4,6 Millionen Dollar dotiert und dient der Vorbereitung auf die US Open, die am 28. August in New York beginnen.

