Tennisprofi Alexander Zverev hat seinen ersten ATP-Turniersieg in diesem Jahr verpasst. Der Weltranglisten-Dritte unterlag in Acapulco im Finale gegen Nick Kyrgios mit 3:6, 4:6.

von dpa

03. März 2019, 07:48 Uhr

Für den an Nummer 72 der Weltrangliste geführten Australier war es der fünfte Turniersieg auf der Profitour. Kyrgios drängte Zverev in den Grundlinienduellen immer wieder in die Defensive. Zudem überzeugte der Australier mit seinen Aufschlägen. Er gewann die Partie nach 1:30 Stunden.

Im Halbfinale hatte sich Zverev problemlos mit 7:6 (7:0), 6:3 gegen den Briten Cameron Norrie durchgesetzt. Kyrgios gewann auf dem Weg ins Finale des mit 1,9 Millionen Dollar dotierten Turniers unter anderem gegen den Spanier Rafael Nadal und den Schweizer Stan Wawrinka.

Zusammen mit seinem Bruder Mischa steht Alexander Zverev in der Nacht noch im Finale des Doppel-Wettbewerbs gegen den US-Amerikaner Austin Krajicek und den Australier Artem Sitak.